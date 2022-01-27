ТОВ «Берег-Вертікал» влаштувало смітник поза межами полігону

47-річного депутата Берегівської міськради Миколу Якимця підозрюють в облаштуванні незаконного сміттєзвалища на 5 га земель, які були виділені учасникам АТО. За версію правоохоронців, компанія Якимця «Берег-Вертікал» скидала відходи на приватні та комунальні землі, що призвело до забруднення довкілля та нанесенні збитків на 58 млн грн.

Як повідомляє прес-служба СБУ Закарпаття, компанія перетворила на стихійне сміттєзвалище 5 га самозахоплених земель. «За даними слідства, у користування одного з місцевих підприємств з іноземними інвестиціями, яке займається вивезенням твердих побутових відходів, Берегівська міська рада виділила ділянку 4,13 га. Упродовж кількох останніх років організоване на ній сміттєзвалище було переповненим, однак комерсанти не вжили жодних заходів для зменшення його об’ємів», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як уточнюють у прес-службі поліції, за висновками експертів, влаштування сміттєзвалища призвело до тяжких наслідків із забруднення та псування земель сільськогосподарського призначення. На самозахопленій території встановлено значне перевищення фонового вмісту марганцю, міді, свинцю та цинку. Фахівці-екологи стверджують, що забруднення спричинило негативні зміни біологічного, хімічного і фізичного складу ґрунту, що становлять небезпеку для довкілля та життя й здоров'я людей.

Правоохоронці не називають ані імені підозрюваного, ані компанії, про яку йдеться. Втім, за інформацією ZAXID.NET у забрудненні ділянок атовців підозрюють 47-річного Миколу Якимця, який є директором компанії з утилізації сміття ТОВ «Берег-Вертікал».

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури зазначають, що експертиза підтвердила забруднення земельних ділянок комунальної і приватної власності на площі 5,3 га. Для порівняння, таку площу мають вісім футбольних полів.

Наразі 47-річному керівнику компанії повідомили про підозру за ч. 1 ст. 239 ККУ (забруднення або псування земель). За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину осіб.

За даними аналітичної системи YouControl, компанія «Берег-Вертікал» зареєстрована у Берегові у 2008 році. Засновником фірми є депутат Берегівської міськради Микола Якимець і два угорські акціонерні товариства –«Секом» та «Вертікал». У 2021 році компанія отримала державних закупівель на суму понад 6,5 млн грн, у 2022 році – на понад півмільйона. Відомо, що ТОВ «Берег-Вертікал» було долучене до будівництва сміттєпереробного заводу у селі Яноші під Береговом.