Під час незаконного демонтажу трубопрводу небезпечні відходи закопували просто у землю

СБУ викрила керівництво компанії «Прикарпатзахідтранс» на масштабному забрудненні земель у Свалявському районі. За даними правоохоронців, підприємство проводило демонтажні роботи трубопроводу без жодних дозволів та закопувало у ґрунт небезпечні відходи із цистерн. У деяких місцях рівень забруднення земель перевищений у 300 разів. Збитки, завдані екології регіону, оцінюють у понад 34 млн грн. Про це у п’ятницю, 29 жовтня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття.

За матеріалами слідства, у 2018 році ТОВ «Прикарпатзахідтранс» самовільно почало демонтаж резервної гілки нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Зокрема, демонтовано цистерни та майже 33 км трубопроводу без жодних дозволів.

«З метою отримання надприбутків, ділки приховано закопували у ґрунт небезпечні відходи із цистерн. При цьому постійно нарощували обсяги небезпечних речовин, що могло спричинити екологічну катастрофу», – йдеться у повідомленні СБУ.

Уточнюється, що внаслідок несанкціонованого демонтажу трубопроводу, залишками паливно-мастильних матеріалів забруднено майже 20 тис. м² земель. Частина із них – поблизу місцевого водозабору.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури зазначили, що йдеться про територію розташування платформи об’єкту в межах села Росош на Свалявщині. Експертиза підтвердила наявність забруднення на території понад 10 тис. кв. м, де вміст нафтопродуктів у ґрунті майже в сотню разів перевищував допустиму норму. На іншій ділянці – площею понад 8 тис. кв. м – забруднення перевищувало фонові показники у майже 300 разів.

Речовини, що просочились до ґрунтів, класифікують як надзвичайно небезпечні. Інженерно-екологічна експертиза підтвердила суму завданих державі збитків на понад 34 млн грн.

Під час обшуків за місцями діяльності підприємців та відокремленого підрозділу нафтобази правоохоронці вилучили документацію, яка доводить проведення оборудки. Наразі колишньому головному інженеру компанії «Прикарпатзахідтранс» повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість). Слідчі дії тривають.