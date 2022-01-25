Після повноцінного запуску завод у Яношах зможе переробляти 30 тонн сміття на рік

Угорська компанія MENTO Környezetultúra Kft. побудує сміттєзвалище у селі Яноші Берегівського району, яке необхідне для роботи місцевого сміттєпереробного заводу. Відомо, що вартість робіт складе понад 7 млн євро. Завод із переробки сміття у селі Яноші не функціонував через відсутність поблизу полігону для захоронення відходів.

Як повідомляє Infopost.media з посиланням на угорські ЗМІ, компанія MENTO Környezetultúra Kft. із Мішкольца виграла тендер на будівництво полігону побутових відходів на Закарпатті. Конкурс проводився агенцією регіонального розвитку та управління навколишнім середовищем області Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина).

Відомо, що MENTO Környezetultúra Kft. буде виконувати будівельні роботи, пов’язані з облаштуванням полігону поблизу сміттєпереробного заводу в селі Яноші у Берегівському районі. Кошторис робіт складає понад 7 млн євро. Сюди входить виконання геодезичних робіт, робіт з демонтажу, земляних робіт, транспортування будівельних та інших відходів, електромонтажних робіт тощо.

На початку січня 2022 року прес-служба обласної адміністрації повідомляла, що після повноцінного запуску заводу в Яношах він зможе переробляти 30 тисяч тонн сміття у рік. У 2021 році Європейське об’єднання територіального співробітництва «Тиса» (Tisza) отримало грант від ЄС на реалізацію проєкту будівництва заводу на суму 4,8 млн на 2022 рік. Для продовження робіт очікують підписання угоди.

Після пробного запуску в 2015 році завод у селі Яноші не працював. Фото прес-служби ОДА

За інформацією, опублікованою на офіційному сайті ЄОТС ТИСА, у 2018 році через інструмент європейського співробітництва агенція на спорудження заводу отримала близько 5 млн євро, однак у проектній заявці йшлося про 7 млн євро.

«Підписуємо грантову угоду з програмою HUSKROUA, акредитовуємо ЄОТС ТИСА у Кабміні і чекаємо на перший транш, що складе 40% від вартості проекту. Зараз виконується робота з приведення до ладу всіх документів. Якщо все буде зроблено — буде дано гарантії і гроші надійдуть, завод зможе запрацювати вже за кілька місяців», — розповіла тоді заступниця директора ЄОТС ТИСА Юдіта Євчак.

Нагадаємо, у селі Яноші розпочали будівництво сміттєпереробного заводу ще у 2012 році. Роботи виконувалися за кошти ЄС, вартість будівництва тоді складала понад 973 тис. євро. Після пробного запуску у 2015 році завод не працював: поблизу не облаштували полігон для захоронення відходів, який необхідний для його функціонування.