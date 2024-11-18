Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Депутату однієї з місцевих рад Дніпропетровщини повідомили про підозру за незаконне утримання та катування військовослужбовця. Про це 18 листопада повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідчі з’ясували, що у 2021 році підозрюваний захотів долучитися до бізнесу підприємця з Дніпра, який займався будівництвом сонячних електростанцій. Депутат закупив необхідне обладнання, однак не оформив його належним чином, тому не отримував прибутку. Підозрюваний почав звинувачувати у цьому підприємця і вимагати у нього гроші.

«Попри те, що підприємець мобілізувався до лав ЗСУ, упродовж 2022-2024 років підозрюваний неодноразово телефонував потерпілому з вимогою повернути гроші, які той нібито винен. При цьому щоразу змінював суму вигаданого боргу», – зазначили прокурори.

В кінці жовтня 2024 року на трасі поблизу села Спаське Дніпропетровської області, підозрюваний зі спільниками заблокував автомобіль військового. Зловмисники, погрожуючи йому, вимагали 2,5 млн доларів та переоформлення бізнесу. Після відмови чоловіки 40 хвилин били потерпілого, потім вивезли його до будівлі, де утримували близько доби. Згодом військового відпустили для пошуку грошей.

Правоохоронці затримали депутата під час зустрічі з потерпілим після чергової погрози вбивством у разі не передачі грошей. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1,2 млн грн.

«Не погоджуючись з таким рішенням суду, прокурор подав апеляційну скаргу», – додають у дописі.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань 7 листопада повідомило про затримання правоохоронця та ще двох кримінальних авторитетів, які в полтавському ресторані чіплялись до дівчини та побили її хлопця.