Постраждалого доставили до лікарні зі струсом мозку, переломом носа та іншими забоями

Державне бюро розслідувань 7 листопада повідомило про затримання правоохоронця та ще двох кримінальних авторитетів, які в полтавському ресторані чіплялись до дівчини та побили її хлопця.

«Працівники ДБР затримали трьох фігурантів побиття столичного мешканця в одному із ресторанів Полтави», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що 2 листопада 2024 року поліція виїхала на виклик до розважального закладу в Полтаві, в якому невідомі побили хлопця. Як з’ясували слідчі, він заступився за дівчину, до якої почали чіплятися чоловіки за сусіднім столиком.

Постраждалого доставили до лікарні зі струсом мозку, переломом носа та забоями.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що серед осіб, які були причетні до хуліганства, були місцевий правоохоронець, відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим та його помічник. Щодо цього випадку відкрили кримінальне провадження, яке передали 7 листопада Державному бюро розслідувань. За кілька годин працівники ДБР затримали причетних.

«У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення їм про підозри у в хуліганстві, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України)», – додають у ДБР.

Раніше повідомляли, що дівчина потерпілого надала редакції видання «Полтавщина» відео інциденту. На кадрах можна помітити місцевого кримінального авторитета та власника групи компаній «Альфа-Капітал» Олександра Павлюченка.

Бізнесмен має скандальну репутацію. Ще у 2015 році ЗМІ повідомляли про його тісний зв’язок з правоохоронцями. Зокрема, саме Павлюченко вніс заставу у 10 млн грн за затриманого на хабарі екскерівника Полтавської обласної ДАІ Петра Блажківського. Також Павлюченко був помічником колишнього народного депутата Ігоря Котвіцького – бізнес-партнера Арсена Авакова.