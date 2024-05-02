Правоохоронцю загрожує до 8 років тюрми

В Івано-Франківський міський суд передали справу колишнього патрульного поліцейського, який застосував силу до 81-річного водія під час перевірки документів. Звільненому правоохоронцю загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в обласній прокуратурі 2 травня, подія сталася в Івано-Франківську у квітні 2023 року. Під час патрулювання поліцейський зупинив автомобіль, яким керував 81-річний чоловік.

«При перевірці документів правоохоронець застосував до нього фізичну силу. Він штовхнув чоловіка, а той впав і вдарився головою в бордюр. За це поліцейського звільнено зі служби», – інформують у прокуратурі.

Кримінальну справу передали в суд. За перевищення службових повноважень, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, працівнику патрульної поліції загрожує від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.