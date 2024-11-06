У постраждалого зламаний ніс та струс мозку

У Полтаві бізнесмен та місцевий кримінальний авторитет Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі побили одного із відвідувачів ресторану Shade. Про це повідомили місцеві ЗМІ, які поспілкувались з дівчиною потерпілого.

Як пише сайт «Полтавщина», дівчина потерпілого Олена розповіла, що 2 листопада під час відпочинку у ресторані до неї підійшов поліцейський Олександр Перелі зі словами «Малая, ты поедешь с нами». Дівчина відмовилась від компанії чоловіків, повідомивши, що перебуває у стосунках. Однак, поліцейський нібито заявив, що «їх це не турбує». За Олену заступився її хлопець, після чого його схопили четверо чоловіків та побили.

Дівчина потерпілого надала редакції «Полтавщини» відео інциденту. На кадрах можна помітити місцевого кримінального авторитета та власника групи компаній «Альфа-Капітал» Олександра Павлюченка.

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Зі слів Олени, персонал ресторану не квапилися викликати швидку допомогу. Заклад належить місцевій депутатці Маріанні Соліман, яка спочатку не хотіла надавати відео з камер спостереження. Однак згодом зв’язалася із дівчиною потерпілого та запевнила, що їй погрожували.

На офіційному сайті нацполіції Полтавщини повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень (частина 1 статті 125 Кримінального кодексу України). Справу скерували до ДБР для проведення досудового розслідування.

У поліції не уточнили, чи причетний до конфлікту у ресторані начальник райвідділу поліції Олександр Перелі, проте повідомили про початок службового розслідування.

«Керівництвом поліції області за даним фактом призначено службове розслідування, у ході якого дисциплінарна комісія ГУНП в Полтавській області проводить ретельну перевірку. На період службового розслідування поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання службових обов’язків», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначимо, що за даними «Полтавщини» у постраждалого зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках.

Додамо, що бізнесмен Олександр Павлюченко має скандальну репутацію. Ще у 2015 році ЗМІ повідомляли про його тісний зв’язок з правоохоронцями. Зокрема, саме Павлюченко вніс заставу у 10 млн грн за затриманого на хабарі екскерівника Полтавської обласної ДАІ Петра Блажківського.

Олександр Павлюченко був помічником колишнього народного депутата Ігоря Котвіцького – бізнес-партнера Арсена Авакова. Сам Ігор Котвіцький у 2014 році незаконно вивів з України 40 млн доларів.

Крім того, у 2016 році журналісти «Наші гроші» повідомляли, що оточення Авакова отримало в користування чотири цінних родовищ корисних копалин у Кіровоградській області. Серед фігурантів обрудки – Олександр Павлюченко.