Депутата Ужгородської міськради внесли до бази «Миротворця» через громадянство Угорщини
Ужгородського депутата від партії «Слуга народу» Володимира Мильо внесли до списку «Миротворця» через наявність подвійного громадянства.
Як повідомляє Закарпаття онлайн, відповідні дані у базі «Миротворця» з’явилися у п’ятницю, 16 липня. У базі оприлюднені скан-документи, які свідчать про наявність у депутата Ужгородської міської ради Володимира Мильо громадянства Угорщини.
На сайті Ужгородської міської ради зазначається, що Володмир Мильо є депутатом міськради VIII скликання від партії «Слуга народу». Крім того, він є головою постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.
Відповідно до даних платформи Чесно, Володимир Мильо є громадянином України, має вищу освіту, безпартійний, є фізичною особою-підприємцем, постійно проживає в Ужгороді та не має судимості.