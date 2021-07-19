Депутат очолює земельну комісію Ужгородської міськради

Ужгородського депутата від партії «Слуга народу» Володимира Мильо внесли до списку «Миротворця» через наявність подвійного громадянства.

Як повідомляє Закарпаття онлайн, відповідні дані у базі «Миротворця» з’явилися у п’ятницю, 16 липня. У базі оприлюднені скан-документи, які свідчать про наявність у депутата Ужгородської міської ради Володимира Мильо громадянства Угорщини.

На сайті Ужгородської міської ради зазначається, що Володмир Мильо є депутатом міськради VIII скликання від партії «Слуга народу». Крім того, він є головою постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.

Відповідно до даних платформи Чесно, Володимир Мильо є громадянином України, має вищу освіту, безпартійний, є фізичною особою-підприємцем, постійно проживає в Ужгороді та не має судимості.