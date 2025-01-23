Юрій Карпін очолює Міське комунальне підприємство м. Яремче з 2020 року

Прокуратура оголосила підозру депутату Яремчанської міськради від партії «Сила людей» Юрію Карпіну, який очолює Міське комунальне підприємство. За махінації під час ремонту тротуарів, що призвели до 235 тис. грн збитків, посадовцю загрожує до трьох років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 23 січня, йдеться про зловживання посадовця під час облаштування тротуару по вул. Свободи в Яремчі, який проводили у 2023 році. Замовником робіт було «МКП» Яремчанської міськради, яке з 2020 року очолює депутат Юрій Карпін.

За інформацією Prozorro, у квітні та червні 2023 року «МКП» оголосило дві закупівлі на капітальний ремонт тротуару по вул. Свободи (від будинку 26 до будинку 104) та від будинку (332 до будинку 400). Обидва тендери на 2,89 млн грн та 3,86 млн грн виграла інвестиційно-будівельна компанія «Західспецбуд».

Під час ремонту директор «МКП» Юрій Карпін уклав з іншим підприємцем – Василем Тоненьким ще 8 додаткових договорів на понад 235 тис. грн на надання послуг для розвантаження бруківки, хоча послуги автокрана входили у загальну вартість робіт, які надавав «Західспецбуд».

«Внаслідок таких зловживань було завдано збитки комунальному підприємству на майже чверть мільйона гривень», – зазначили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

За зловживання службовим становищем Юрію Карпіну загрожує пробаційний нагляд на строк до трьох років, обмеження волі або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Додамо, що 43-річний Юрій Карпін є уродженцем села Ворохта. З 2015 року очолює Яремчанську міську організацію політичної партії «Сила людей», від якої останні 10 років є депутатом міської ради. З лютого 2020 року очолює Міське комунальне підприємство Яремча.