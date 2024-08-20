Верховна Рада України на своєму засіданні у середу, 21 серпня, проєкт щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Ним забудовників хочуть звільнити від сплати пайової участі, яку вони мали сплатити в 2020 році, інформує громадська ініціатива «Голка».

Як повідомляється, проєкт щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури №9549 містить у собі три правки, якими забудовників звільняють від сплати пайової участі, яку вони мали сплатити в 2020 році. Гроші ж мали отримати місцеві громади.

Як повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ганна Бондар, у проєкті йдеться «не допускається відкриття проваджень по несплаті пайової в 2020 році», а «відкриті провадження підлягають закінченню».

Проєкт по суті відстоює інтереси забудовників, які після провалу «містобудівної реформи» авторства голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк, а точніше відмови президента України Володимира Зеленського підписати законопроєкт №5655, намагаються узаконити його складові за допомогою різних інших ініціатив.

Додамо, що забудовники до 2021 року сплачували до бюджетів територіальних громад пайові внески на розвиток інфраструктури населених пунктів у розмірі 10% від вартості житлової забудови та 4% від вартості об’єктів промисловості. Ці гроші мали чітке цільове призначення і витрачалися на будівництво та ремонти садочків, шкіл, інженерних мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання, вулиці й та інше. Бюджети територіальних громад щороку отримували близько 1,5 млрд грн, які відповідно до бюджетного законодавства не могли бути спрямовані на інші цілі, наприклад, на заробітну плату чиновникам, а надходили виключно на соціальні цілі.

Усупереч світовому досвіду та позиції експертного середовища, 20 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», автором якого є Олена Шуляк, і скасувала обов’язок забудовників сплачувати до бюджетів територіальних громад гроші пайової участі.