Прихильники скандального закону про містобудування №5655 намагаються «протиснути» його під підпис президенту Володимиру Зеленському. Про це заявляють активісти руху «Чесно», які наприкінці березня відвідали захід, присвячений проекту містобудівної реформи.

За словами активістів «Чесно», їх пропозиції щодо покращення закону ігноруються, сам закон підтримують «сумнівні організації», а проект, який не підписаний президентом, вже має на урядовому домені окремий сайт. Представники руху стверджують, що законопроект лобіюють нардепка і голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, віце-прем’єр з питань відновлення України Олександр Кубраков і його заступниця Наталія Козловська, яка раніше працювала в секторі забудовників одночасно з чинним нардепом Дмитром Ісаєнком, якому, у свою чергу, НАБУ нещодавно вручило підозру саме через будівельну схему.

Під час напрацювання проекту до другого читання було оприлюднено низку новин на підтримку закону №5655. Активісти стверджують, що таку підтримку давали організації із сумнівною репутацією. Кілька з них були із Харківщини, і рух «Чесно» виявив зв’язки їхнього керівництва з Михайлом Добкіним. Так, лист від «Регионального строительства» підписав Олександр Харченко – фігурант антикорупційних розслідувань руху «Чесно».

Окремо варто зауважити, що Шуляк наголосила, що реформу підтримує Всеукраїнська асоціація громад. Але рух «Чесно» заявляє, що проголосований нардепами законопроект «викликав в Асоціації запитання і негатив», а позицію громадських організацій, які наголошували на ветуванні проекту, на офіційній сторінці не зазначили.

Також проект, який не підписаний президентом і не набрав чинності, вже має на урядовому домені окремий сайт – pro5655.gov.ua. За всю історію руху «Чесно», який моніторить діяльність парламенту, їх аналітики нечасто бачили, щоб окремому законопроекту присвячували цілий сайт.

На зустрічі, крім руху «Чесно», були представники Transparency International та Інститут законодавчих ініціатив, які цікавилася ризиками, які може принести приватний контроль і містобудівною палатою. У відповідь Шуляк зазначила, що приватний контроль має ставити підпис уже після всіх інших.

«Коли кажуть, що забудовники наймуть приватних контролерів і вони будуть підписувати все що завгодно – не будуть. Можливість притягнути до відповідальності прописана на рівні законодавства. Ми не бачимо проблем із запровадженням приватного контролю, як і не бачить їх НАЗК зі самого початку. Ця проблема більш маніпулятивного характеру», – пояснила Олена Шуляк.

Щодо містобудівної палати, через яку, на думку активістів, можуть бути корупційні зловживання, Шуляк заявила, що палата лише надаватиме рекомендації, а рішення буде ухвалювати міністерство.

«На мою особисту думку, одноособово давати міністру повноваження виводити з ринку будь-якого суб'єкта, я вважаю, тут більше ризиків, ніж робота містобудівної палати. Якщо ви бачите, яким чином прописати цей орган, давайте пропишемо», – зазначила нардепка.

Натомість, активісти руху «Чесно» заявили, що «не брали на себе жодних зобов’язань прописувати таємно і постатейно реформу і не будуть виписувати функціонал чи особливості роботи якоїсь там містобудівної палати, бо не бачать в такому інструменті при міністерстві жодної потреби». Також в «Чесно» поскаржились на ігнорування їх пропозицій, які підсилили роль громадян у процесі містобудування.

Нагадаємо, Верховна Рада України на пленарному засіданні у вівторок, 13 грудня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5655 про реформування сфери містобудівної діяльності.

Як зазначала одна з авторів законопроекту, заступниця парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, в центрі реформи в будівництві – підвищення ролі органів місцевого самоврядування, збільшення їхніх повноважень та посилення їхньої відповідальності. Насправді ж Ісаєнка навіть називають «неформальним автором» цього документа.

Проте законопроект викликав негативні відгуки в Асоціації міст України. Мери міст неодноразово закликали депутатів допрацювати законопроект, адже, на їхню думку, він порушуватиме права як власників земельних ділянок, так і жителів громад.

Рух «Чесно», Центр протидії корупції, De jure та низка інших ГО та ЗМІ, Асоціація міст України раніше вийшли з заявою, де наголосили на тому, що цей законопроект треба відтермінувати, оскільки його ухвалення на правила відбудови України не матимуть вплив ні громадяни, ні місцеве самоврядування. Ситуацію під контроль візьмуть забудовники.

Крім того, у НАЗК повідомляли, що законопроект не узгоджується з Антикорупційною стратегією на 2021-25 рр. Зокрема, в законі не передбачено механізм усунення, виявлених порушень законодавства, встановлених в результаті здійснення нагляду, санкцій для об’єктів нагляду у разі встановлення порушень, а також яким чином відповідні порушення мають бути усунуті.

Електронна петиція до президента з вимогою ветувати ухвалений законопроект набрала понад 25 тис. голосів менше ніж за дві доби. Його направили на підпис президенту ще 19 грудня, з тих пір його статус не змінився.