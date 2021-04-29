Депутати Львівської обласної ради від фракції «Самопоміч» пропонують позбавляти українського громадянства осіб, які отримали громадянство Росії. Таке звернення до Кабінету міністрів України та Служби безпеки України депутати оголосили на черговій сесії ЛОР 27 квітня.

Зокрема депутати Львівської облради просять уряд розробити законопроект «Про позбавлення українського громадянства осіб, які отримали громадянство Російської Федерації».

«Російська Федерація як споконвічний ворог української державності продовжує проводити гібридну війну на сході та півдні України. Один з популярних методів окупанта, який опробуваний в Придністров’ї, Південній Осетії та Абхазії – надання свого громадянства місцевим мешканцям. Такі дії дозволяють у майбутньому Росії апелювати до міжнародної спільноти бажанням захисту своїх громадян та легалізовувати свої окупаційні маріонеточні адміністрації. На нашу думку українська влада повинна адекватно і оперативно реагувати на ворожі окупаційні дії. Вважаємо, що дії осіб, які отримують друге громадянство окупаційної влади добровільним бажанням відмови від українського громадянства», – йдеться у зверненні.

Депутати пропонують позбавляти таких осіб українського громадянства автоматично. Крім цього, вони звернулися до Верховної ради України з вимогою прийняти Закону України «Про колабораціоналізм».

Нагадаємо, що за даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, близько 500 тисяч людей на окупованих територіях Донецької та Луганської областей отримали російські паспорти.