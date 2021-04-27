Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива став кандидатом наук

Львівська облрада звернулася керівництва держави про скасування рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня народному депутатові від ОПЗЖ Іллі Киві та пропонує провести розслідування обставин захисту його дисертації. Звернення, ініційоване фракцією партії «Самопоміч», підтримала більшість – 56 депутатів – на засіданні у вівторок, 27 квітня.

Депутати Львівської облради висловили обурення рішенням вченої ради про присвоєння наукового ступеня народному депутатові від ОПЗЖ Іллі Киві та вважають його «знущанням над українською освітою».

«Гнила бюрократична система, через яку необхідно пройти молодим науковцям, лише створює для них перешкоди в здобутті наукових ступенів та розвитку української науки, проте допомагає особам, які здобувають наукові ступені в особистих інтересах і жодним чином не пов’язані з наукою», – йдеться у зверненні.

На думку обласних депутатів, Міносвіти має скасувати згадане рішення спеціалізованої вченої ради. Також обранці звернулися до президента, Верховної Ради та Кабміну з проханням ініціювати розслідування обставин захисту дисертації.

Нагадаємо, народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива 26 квітня захистив дисертацію з державного управління на тему: «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». Ця подія викликала значний резонанс у суспільстві. На знак протесту львівський лікар, викладач УКУ Олександр Ябчанка привселюдно спалив свій диплом кандидата медичних наук.