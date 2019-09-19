Депутати не підтримали ініціативу про безкоштовне паркування для мешканців Львова

Депутата Сергій Івах запропонував безкоштовне паркування для всіх мешканців біля своїх будинків

Депутати Львівської міської ради не підтримали ініціативу представника фракції БПП Сергія Іваха про безкоштовне паркування для мешканців Львова біля своїх помешкань. Депутати також не проголосували за встановлення пільгового тарифу на паркування для мешканців другої зони паркування.

Зокрема, депутати розглядали ухвалу, яка передбачала, що в робочі дні з 8:00 до 19:00 для мешканців 2-ї зони паркування (поза центром міста) встановлюється пільгова плата 3 грн за годину замість 5 грн.

Під час розгляду цієї ухвали депутат від фракції БПП Сергій Івах запропонував внести в ухвалу зміни і зробити паркування для жителів Львова біля їхніх будинків безкоштовним. Раніше депутат подавав відповідну петицію, яка швидко набрала 500 голосів.

Депутати не підтримали ні пропозицію Сергія Іваха, ні ухвалу про пільгову вартість паркування для жителів другої зони паркування Львова. Усього за цю ухвалу проголосувало 22 депутати з 54-х присутніх у сесійній залі.

Нагадаємо, що сьогодні жителі першої зони паркування (центр) сплачують пільгову вартість за годину паркування у розмірі 3 грн, а жителі другої зони платять 5 грн в годину.