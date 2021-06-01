У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується поступово збільшити суму гарантування вкладів фізичних осіб з 200 тис. грн до 400 тис. грн одразу, а з 2023 року – до 600 тис. грн. Про це повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, законопроект №5542-1 наразі направлено на розгляд комітету. Ним передбачається вже з дня набрання чинності законом та до 31 грудня 2022 року збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 200 тис. грн до 400 тис. грн. З 1 січня 2023 року гарантована сума зросте до 600 тис. грн.

Також у парламенті зареєстровано урядовий законопроект №5542 щодо приєднання «Ощадбанку» до Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО). Документ має забезпечити плавність цього процесу та мінімізацію можливих ризиків.

Також зазначається, що борг ФГВФО станом на 1 квітня 2021 року складається із заборгованості за векселями, виданими в обмін на держоблігації у 2015-16 роках у сумі 68,9 млрд грн. Загальна заборгованість, яку Фонд має сплатити до грудня 2031 року становить 111,10 млрд грн, з яких 64,16 млрд грн – нараховані відсотки. За розрахунками Робочої групи при Раді з фінансової стабільності, Фонд не зможе накопичити кошти в таких обсягах. Дефіцит коштів Фонду становите понад 80 млрд грн.

Відтак законопроектом передбачені механізми врегулювання погашення зобов’язань за векселями. Це планують зробити шляхом перерахування відповідних коштів до держбюджету з урахуванням необхідності забезпечення фінансової стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Зауважимо, що востаннє гарантована сума відшкодування збільшувалася у 2012 році. Відтоді гарантована сума вкладів складає 200 тис. грн. Тобто якщо банк визнають неплатоспроможним, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повертає вкладникам гроші на суму до 200 тис. грн (якщо це депозит – включно із нарахованими відсотками).

ФГВФО анонсував підвищення гарантованої суми вкладів у 2021 році, щойно будуть реструктуризовані борги Фонду перед Мінфіном. Експерти кажуть, що гарантовану суму підвищувати треба, але важливо, щоб Фонд мав ресурси на виплати. Під час банківської кризи 2014-17 років для забезпечення виплат вкладникам майже 90 неплатоспроможних банків, Фонд був змушений залучити майже 80 млрд грн кредитних коштів.