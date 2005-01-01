Депутати запропонували єдину вартість розмитнення машин на єврономерах в розмірі €500

Депутати планують створити передумови для зменшення вартості нових і вживаних імпортних автівок

Група позафракційних депутатів запропонувала встановити єдину вартість розмитнення машин на єврономерах в розмірі 500 євро. Про це йдеться у проекті закону №8208 - «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку ринку транспортних засобів».

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту стало створення передумов для зменшення вартості нових імпортних легкових автомобілів та автомобілів, що використовувались, а також доступності їх для придбання громадянами України.

«Вказані звільнення від оподаткування та єдина ставка ввізного мита в розмірі 500 євро буде застосовуватись до транспортних засобів особистого користування з іноземною реєстрацією, що знаходяться на митній території України з перевищенням строку тимчасового ввезення на митну територію України, протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим Законом, що дасть змогу узаконити вказані транспортні засоби на території України», – йдеться в пояснювальній записці.

Водночас, комітет з питань податкової та митної політики Верховної Ради підготував альтернативний законопроект, розроблений на основі молдавського досвіду вирішення питання розмитнення авто з іноземною реєстрацією. Про це днями повідомила голова Комітету Ніна Южаніна.

Нагадаємо, у лютому поточного року власники авто на єврономерах у центрі Києва вимагали спростити процедуру розмитнення. Пізніше повідомлялось, що Верховна Рада запропонувала активістам на «євробляхах» компроміс.

Між тим, прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомляв, що власники автомобілів на єврономерах повинні платити ввізне мито на рівних умовах з іншими автовласниками.