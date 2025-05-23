Березнівський районний суд виніс вирок власнику приватного підприємства «Р.Т.Д.Сокіл» Григору Тертеряну, який систематично скидав відходи від виробництва молочної продукції на території громади. Обвинувачений залучив до схеми депутатку Малинської сільської ради Наталію Денисюк і місцевого жителя Івана Прокопчука. Усі отримали покарання у вигляді штрафу.

Як йдеться у вироку від 15 травня, у липні 2024 року власник малого приватного підприємства «Р.Т.Д.Сокіл» Григор Тертерян організував вивезення та скид відходів від виробництва молочної продукції з території цеху на землі Малинської громади. В обовʼязки його спільниці Наталії Денисюк входило ведення обліку виробництва молочної продукції, контроль за незаконною утилізацією відходів і щомісячна виплата зарплати, а спільника Івана Прокопчука – безпосереднє вивезення залишків продукції.

За даними слідства, загалом зловмисники забруднили 11 ділянок площею 12 га поблизу села Малинськ Рівненського району, чим завдали шкоди довкіллю на 1 695 472 грн.

Суддя Нінель Мельничук визнала Григора Тертеряна, Наталію Денисюк та Івана Прокопчука винними у забрудненні земель, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 239 КК України). Організатору призначили 68 тис. грн штрафу, а його спільникам – по 66 300 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що згідно з даними аналітичного порталу YouControl, «Р.Т.Д.Сокіл» – мале приватне підприємство, зареєстроване у 1997 році в селі Теслугів Дубенського району. Спеціалізується на переробленні молока, виробництві масла та сиру. Власниками бізнесу, окрім Григора Тертеряна, є Гамлет Геворкян та Ірина Авчян.