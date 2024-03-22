Між лідером партії «Європейська солідарність» Петром Порошенком та депутаткою «Слуги народу» Ольгою Василевською-Смаглюк у кулуарах Верховної Ради трапився конфлікт. За словами депутатки Порошенко заявив, що від неї смердить, а Василевська-Смаглюк звинуватила політика у тому, що його фракція не голосує за «надважливі законопроекти».

Зі слів депутатки, конфлікт трапився у середу, 20 березня, після оголошення півгодинної перерви в засіданні за ініціативою «Європейської солідарності» та «Голосу».

«Коли перерва затягнулася на більше, ніж годину, я зайшла в малу залу засідань запитати в чому справа, чому ми не голосуємо надважливі законопроекти. На що колишній Президент публічно зробив мені зауваження знизити тон. Я попросила його не робити мені зауважень і сіла навпроти взяти участь в дискусії і зрозуміти, чому опозиційні лідери не повертаються до зали голосувати. Наприкінці зустрічі, виходячи з зали, Петро Олексійович Порошенко при багаточисельних свідках заявив, що “від мене смердить”. На це я зауважила, що це занадто низько до колишнього Президента казати подібне будь-якій особі, навіть колезі по парламенту. Коли я включила камеру і попросила повторити, Петро Олексійович Порошенко змінив риторику, рекомендувавши мені звернутися до лікаря», – стверджує народна депутатка.

♬ оригинальный звук - vasylevska-smahliuk @vasylevska_smahliuk96 Передбачаю зараз активну атаку порохоботів. Тому вимушена опублікувати це відео, яке відображає всю ницість колишнього Президента України та його обслуговуючого персоналу. Після оголошення перерви в засіданні за ініціативою Євросолідарності та Голосу на півгодини, коли перерва затягнулася на більше, ніж годину, зайшла в малу залу засідань запитати в чому справа, чому ми не голосуємо надважливі законопроекти. На що колишній Президент публічно зробив мені зауваження знизити тон. Я попросила його не робити мені зауважень і сіла навпроти взяти участь в дискусії і зрозуміти, чому опозиційні лідери не повертаються до зали голосувати. Наприкінці зустрічі, виходячи з зали, Петро Олексійович Порошенко при багаточисельних свідках заявив, що «від мене смердить». На це я зауважила, що це занадто низько до колишнього Президента казати подібне будь-якій особі, навіть колезі по парламенту. Коли я включила камеру і попросила повторити, Петро Олексійович Порошенко змінив риторику, рекомендувавши мені звернутися до лікаря. Тим часом, охоронець колишнього Президента явно перешкоджав мені, народному депутату України, пересуватися парламентською будівлею, чим порушив закон про статус народного депутата. В сухому залишку: опозиція кричить, що в Слузі народу немає голосів. Самі ж оголошують перерви та блокують нормальну роботу зали, шантажують, що так продовжуватиметься і далі, поки опозиції не дозволять виїзд закордон. Мабуть Петру Олексійовичу кортить в Угорщину до Орбана за своїми дивідендами та до синів, які ухиляються від служби в Збройних силах України. Тому, він настільки збуджений, що, використовуючи риторику нижче плінтуса, ображає народних обранців, а його охорона блокує їхнє пересування до зали засідань. Трешатіна. #порошенко

Ольга Василевська-Смаглюк також опублікувала відео, на якому видно, як вона йде за Порошенком у кулуарах Ради та коментує, що «охоронці Порошенка перешкоджають нардепам ходити парламентом». Після цього відео обривається.

До слова, у березні Верховна Рада України працювала всього лише три дні – 14, 20 та 21 березня, загалом 8,5 годин. Наприклад, у четвер, 21 березня, Верховна Рада працювала лише 2,5 години, а після перерви депутатам забракло кворуму, щоб відкрити засідання. Чимало депутатів просто проігнорували сесійне засідання. Так, із 236 депутатів фракції «Слуга народу» участь у сигнальному голосуванні для продовження сесії взяли лише 168; із 27 представників «Європейської солідарності» проголосували лише двоє; із 24 обранців ВО «Батьківщина» проголосували 8; із 22 депутатів група «Платформа за життя та мир» лише 6 взяли участь у сигнальному голосування; із 20 депутатів фракції «Голос» проголосували 9. Із повними результатами голосування можна ознайомитись на сайті Верховної Ради України. За продовження сесії проголосувало лише 212 депутатів за мінімально необхідних 226.