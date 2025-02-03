Волинянку Оксану Урбан судили за переправлення військовозобовʼязаних

Луцький міськрайонний суд виніс вирок директорці громадської організації «Європейський вектор Волині» та колишній депутатці районної ради Оксані Урбан, яка була учасницею схеми переправлення військовозобовʼязаних через кордон. Обвинувачена разом із спільниками маскувала втечу ухилянтів під виглядом допомоги ЗСУ за 500-2000 доларів винагороди. За скоєне жінці призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 30 січня, у серпні 2022 року заступниця начальника Волинської обласної військової адміністрації організувала схему переправлення ухилянтів через кордон. За даними слідства, посадовиця залучила до цього ще сімох людей, серед яких була Оксана Урбан. Підозрювані влаштовували військовозобовʼязаних волонтерами у щонайменше трьох благодійних організаціях, тоді вносили їхні дані у систему «Шлях», а коли у Волинській ОВА погоджували відрядження чоловіків за кордон – ті виїжджали та не поверталися.

В обовʼязки Оксани Урбан, як директорки Луцької міської громадської організації «Європейський вектор Волині», входило оформлення супровідних листів на псевдоволентерів. Крім того, обвинувачена допомагала організаторці схеми шукати потенційних клієнтів.

Відомо, що Оксана Урбан – бізнес-тренерка, доцентка Луцького національного технічного університету, колишня депутатка Луцької районної ради від фракції «Громадянський рух “Свідомі”» та виконавча директорка ГО «Європейський вектор Волині».

Суддя Олеся Калькова визнала посадовицю винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та незаконному пеправленні чоловіків, вчинені організованою групою (ч.1 ст.114-1 та ч.3 ст.332 ККУ), проте звільнила від основного покарання й призначила два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що у Луцьку вже судили двох інших учасниць схеми – помічницю голови Господарського суду Рівненської області Наталію Бакульську та рівненську підприємицю Катерину Бондар. Обидві обвинувачені отримали по два роки іспитового терміну.