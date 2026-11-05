Для збирання підготуйте металеве відро з кришкою

Деревина, якою опалюють будинок узимку, може стати джерелом не лише тепла, а й корисного добрива для саду та городу. Після спалювання чистих дров залишається попіл, що містить калій, кальцій, фосфор і магній. Його можна зберегти до весни та використати для поліпшення складу ґрунту й підживлення окремих культур. Як це зробити, пише RHS.

Який попіл підходить для городу

Для підживлення рослин використовуйте лише попіл від спалювання чистої необробленої деревини. Найкраще підходять залишки звичайних дров, які не покривали фарбою, лаком або захисними речовинами.

Не можна збирати для городу попіл після спалювання вугілля, пофарбованих дощок, деревостружкових плит, побутового сміття та брикетів для гриля. Такі матеріали можуть містити шкідливі домішки, які потраплять у ґрунт разом із добривом.

Важливо також пам’ятати, що склад попелу залежить від породи деревини та умов її спалювання. Він містить мінеральні речовини, але не має азоту, тому не може повністю замінити комплексне живлення рослин.

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Як правильно збирати деревний попіл взимку

Після кожного топлення печі не поспішайте відразу використовувати попіл. Спочатку дочекайтеся, поки він повністю охолоне, адже навіть невеликі вуглинки можуть тривалий час зберігати жар.

Для збирання підготуйте металеве відро з кришкою. Після очищення печі пересипте в нього попіл і поставте посудину на бетонну або цегляну поверхню надворі, подалі від дров, сухого листя та інших займистих матеріалів.

Коли попіл повністю охолоне, просійте його крізь сито, щоб відокремити великі вуглинки, залишки деревини та стороннє сміття. Для подальшого використання залиште лише чисту дрібну фракцію.

Як зберігати попіл до весни

Під час зберігання це добриво слід берегти від вологи. Дощова вода й талий сніг вимивають із нього розчинні сполуки калію, знижуючи його цінність.

Після просіювання пересипте матеріал у сухі відра чи пластикові контейнери з кришками або щільні мішки. Тримайте запаси в господарському приміщенні, захищеному від вологи та опадів.

Не залишайте їх просто неба чи у відкритій тарі. Зберігайте окремо від інших добрив і змішуйте лише безпосередньо перед внесенням у ґрунт.