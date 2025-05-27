До призначення на Закарпаття Сергій Красиленко очолював податкову у Житомирській та Київській областях

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області керуватиме Сергій Красиленко. На цій посаді він замінив Сергія Туренка, який у квітні очолив податкову Закарпаття.

Як повідомили в Держаудитслужбі 26 травня, головним завданням працівників залишається контроль за грошима, наданими Україні в рамках європейської допомоги.

«Незабаром закарпатські аудитори долучаться до перевірок грошей за програмами ЄС в транскордонному співробітництві Interreg та Interreg NEXT. Із цих програм, до прикладу, залучаються кошти на дороги Закарпаття», – зазначили в Держаудитслужбі.

Додамо, що до призначення на посаду керівника Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області Сергій Красиленко очолював податкову у Житомирській та Київській областях.

У декларації кандидата на посаду Сергій Красиленко вказав, що у 2024 році отримав 186 тис. грн пенсії. У власності його родини – квартира у Києві та Lexus ES 250 2018 року за 800 тис. грн. Дружина головного аудитора Закарпаття у минулому році отримала у подарунок від громадянки Валентини Куцак 400 тис. грн. Окрім цього, разом з чоловіком задекларувала 67 тис. доларів.