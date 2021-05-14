На засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України прийняли рішення про створення мультиплексу, який надасть безкоштовний доступ до щонайменше 12 цифрових телеканалів жителям усієї країни. Наразі в Україні цифрове ефірне телебачення транслюється лише за допомогою приватного оператора «Зеонбуд», однак його покриття недостатньо для того, аби цифрове телебачення було доступним для жителів усієї країни.

«Сьогодні сталась така ситуація, коли частина українців, особливо тих, які живуть на прикордонних територіях, не мають змоги безкоштовно дивитись українські канали. Ви всі про це знаєте, минулого року відбулось кодування супутникового телебачення. Єдиний оператор цифрового мовлення покриває не всю країну – і, зокрема, сигналу немає на прикордонних територіях. Для того, щоб продовжити дивитись ці канали, мешканцям цих територій необхідно було купувати новий тюнер та формувати підписку з щомісячною абонплатою одному з двох офіційних провайдерів», – розповів на брифінгу в п’ятницю, 14 травня, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомила «Економічна правда».

За його словами, підписка з абонплатою та купівля тюнера – «немалі кошти, які далеко не всі можуть собі дозволити, а жителі прикордонних територій з РФ піддаються інформаційній пропаганді країни-агресора».

«Ці проблеми першочергово вирішує створення загальнонаціональної цифорової мережі мультиплекс MX-7. Сьогодні було прийнято рішення створити такий мультиплекс і виділити на нього кошти», – додав він.

За словами міністра, мультиплекс надасть безкоштовний доступ до щонайменше 12 цифрових каналів жителям усієї країни.

Оператором мультиплексу визначений державний Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, він входить у сферу управління Держспецзв'язку.

Як розповіли у Держспецзв'язку, проект реалізують шляхом отримання кредиту під держгарантії розміром 490 млн грн. До майбутнього мультиплексу входитимуть від 10 до 12 телеканалів (це залежатиме від частотного ресурсу).

Обов'язковий доступ у цей мультиплекс отримають державні та суспільні мовники, всі інші комерційні канали будуть допущені до трансляції на підставі конкурсу.

Кредит буде погашатись від комерційної діяльності Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

Керівник Держспецзв'язку Валентин Петров додав, що кредит буде братися в українському держбанку, термін погашення – 5-7 років. Закінчити будівництво планують вже цього року.

Федоров заявив, що система мультиплексу зможе не лише транслювати телеканали, а й сповіщати громадян про надзвичайні ситуації.

«В рамках побудови цього мультиплексу є створення системи сповіщень про надзвичайні ситуації. Ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі, і бачимо, що система сповіщення повинна працювати в державі. Цей проєкт дозволить знайти це рішення, щоб воно запрацювало», – сказав він.

Зазначимо, що єдиний в Україні оператор цифрового ефірного телебачення у стандарті DVB-T2 «Зеонбуд» обслуговує чотири мультиплекси, у кожному з яких – по вісім телеканалів. Таким чином, «Зеонбуд» у своїй мережі транслює 32 телеканали.

Разом з тим, покриття «Зеонбуду» у багатьох населених пунктах відсутнє зовсім. Найбільше ця проблема стала помітною тоді, коли в Україні відключили аналогове телебачення.