Саме повномасштабне вторгнення Росії в Україну мало б розхитати впевненість людей у нашій банківській системі, проте цього не відбулось. Українці швидко оговтались і усвідомили, що навіть у цей складний час наша фінансова та банківська система стійкі, як ніколи.

Чи не головний удар серед українських банків взяв на себе Ощад. Але із самого початку війни зусилля співробітників банку були спрямовані на те, щоб забезпечувати безперебійність надання банківських послуг. Так, багато ощадівців виявили свою професійність, а у деяких випадках – навіть сміливість. Наприклад, інкасатори у небезпечних регіонах зуміли доставляти готівку як до власних відділень та банкоматів, так і до інших банків. Саме завдяки цьому вдалось не допустити поширення паніки серед громадян, які в перші години агресії знімали готівку зі своїх рахунків. Крім того, було ухвалено багато важливих рішень і змін у процесах, які уможливили стабільну роботу банку під час воєнного стану. Тож відповідно до того, як наші мужні воїни звільняють території, Ощадбанк працює над формуванням команд працівників у відповідних установах.

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов вважає, що запорукою довіри українців до банків під час війни є стабільна робота банківської системи.

«На власні очі люди бачать, що поза територією активних воєнних дій двері відділень Ощадбанку відчинені для клієнтів, банкомати поповнюються готівкою, картки працюють, функціонують мобільні банківські додатки. Це додає впевненості у стабільності фінансового інституту. Безперервність роботи досягається відданою працею тисяч працівників Ощадбанку, яка часом межує з героїзмом. Свідченням збереження довіри до банку під час війни є те, що залишки коштів фізичних осіб на рахунках Ощаду за час війни зросли до 15,2 млрд грн», – констатує Сергій Наумов.

І це зрозуміло, адже кошти, які перебувають на банківських рахунках, надійно захищені. А якщо вони ще й розміщені на депозиті, то стабільно приносять власнику гарантований щомісячний дохід.

Нещодавно Ощад вступив до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На період воєнного стану та ще три місяці після його скасування внески громадян на 100% гарантовані державою. Депозити в Ощадбанку, як і в інших банках України, після завершення періоду повної гарантії будуть гарантуватись ФГВФО на суму аж до 600 тисяч грн.

Одним з пріоритетів діяльності банку у цей складний час є допомога українцям. Тому для роздрібних клієнтів та представників мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанк запровадив кредитні канікули, пролонгував картки, знизив або взагалі обнулив тарифи.

Продовжують функціонувати онлайн-сервіси (картки, онлайн платежі, мобільні додатки), якими клієнти можуть користуватися всюди: як в Україні, так і за кордоном, а кількість банківських транзакцій в Ощадбанку за час війни навіть зросла.

«Цьому сприяє те, що еквайрингова мережа й термінал у смартфоні ОщадPay стабільно працюють, банківські платежі в нашій фінансовій установі здійснюються без затримок», – відзначає заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

На сьогодні працює 82% мережі Ощадбанку – це 1176 установ, які продовжують обслуговувати українців там, де дозволяє безпекова ситуація. До послуг клієнтів Ощадбанку також 2441 інформаційно-платіжний термінал та 2394 банкомати.

Звісно, є пошкоджені приміщення, на звільнених територіях спеціалісти працюють над оцінкою завданих збитків для подальшого звернення до міжнародних судів за компенсацією до країни-агресора. Як це було в 2014 році, коли Ощад останнім з банків покидав Крим, так і в 2022 році наші відділення максимально забезпечували надання банківських послуг українцям там, де дозволяла безпекова ситуація.

Зокрема у Чернігові Ощад був єдиним банком, який працював під час тяжких боїв і гідно тримав фінансовий фронт. Попри все відважні ощадівці – працівники одного відділення у місті та двадцяти в області – надавали клієнтам банківське обслуговування. Щоб забезпечити обслуговування клієнтів, наші колеги використовували дизель-генератор за відсутності світла та GSM-термінали за відсутності зв’язку. Для доставки готівки вишукували будь-які шляхи – наземні й водні.

З часу припинення на Чернігівщині бойових дій Ощадбанк відновив роботу ще 25 відділень. Наразі мешканців міста та області обслуговують 46 відділень, з них 17 у Чернігові. За кількістю працюючих установ на Чернігівщині лідирує саме Ощад.

Банк продовжує відновлювати роботу на деокупованій Київщині. На початку травня відкрито відділення в Бучі, Ірпені, Іванкові, Бородянці, Немішаєвому та Клавдієво-Тарасовому. На всіх звільнених територіях також триває відновлення банкоматної мережі.

«Ощадбанк і в майбутньому робитиме все, щоб продовжувати функціонування там, де це можливо, – на цьому сконцентровані наші головні зусилля. Банк і надалі буде йти назустріч клієнтам і допомагати державній скарбниці та ЗСУ за будь-якої можливості», – наголошує голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Ще один напрям роботи, на якому зараз зосереджується Ощад, – допомога Збройним Силам України. Як і всі патріотичні бізнеси, Ощад підтримує армію: на допомогу ЗСУ перераховано 100 млн грн. До того ж, за час війни фізичні та юридичні особи перерахували через банк на підтримку Збройних Сил України та на благодійність 5 млрд грн.

Та допомогти армії клієнти Ощаду можуть не тільки через пожертви, а й інвестувавши у військові облігації, адже кошти від їх розміщення спрямовуються виключно на фінансування війська та інші потреби країни в умовах воєнного стану. Так, вкладники інвестували у військові ОВДП через Ощадбанк майже 470 млн грн в гривневому еквіваленті. Окрім допомоги армії, така інвестиція ще й приносить клієнту 11% у гривні за час владу. Крім того, прибуток навіть не обкладається податками.

Тож зберігати гроші в Ощадбанку – не тільки вигідно, а й надійно. І це підтверджують мільйони українців, адже у період війни розміщення коштів у державному банку є свідченням довіри до держави, позитивного бачення нашого спільного майбутнього і віри в перемогу України у війні з російським ворогом.