Державну резиденцію в Конча-Заспі відкриють для відпочинку громадян
Також держава почала оновлення інфраструктури на півострові Бирючий, де розташована літня резиденція президента
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував відкриття доступу громадян для відпочинку на об'єктах державної власності. Йдеться про спортивний об’єкт на ВДНГ у Києві, а також території Конча-Заспи і Залісся у Київській області та півострова Бирючий на Херсонщині.
«За дорученням президента відбувається аудит договорів тих, хто наразі живе в Конча-Заспі. Я думаю, що ні для кого не таємниця, яким буде результат, і що через кілька місяців розпочнеться їх виїзд. Після аудиту ми розробимо територію, де можна буде відпочити. Ми відкриємо територію Конча-Заспи для людей», – сказав Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Економіка без олігархів», повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».
Також планується надати вільний доступ для громадян до великого спортивного кластера на ВДНГ у Києві. За словами заступника Офісу президента, його будують у рамках програми президента «Велике будівництво».
«В цьому кластері буде urban-парк, навіть є в планах віддаленої перспективи й басейн, зони для прогулянок, для пробіжок. І головне – все це буде готово до 24 серпня, до Дня еезалежності України», – заявив Тимошенко.
Він зазначив, що наразі на об'єкті тривають підготовчі роботи. «З дня на день розпочнеться будівництво цього спортивного кластера», – сказав він.
Крім того, за словами Тимошенка, вже фактично відкрито доступ громадян до півострова Бирючий у Херсонській області, де розташована літня резиденція президента. «Тепер це великий еко-парк на березі [Азовського] моря», – сказав він.
На півострові, як уточнив Тимошенко, розпочинається оновлення інфраструктури, споруджуються літні будиночки, басейний комплекс, туристичні маршрути. Зазначимо, що Бирючий відкрили для туристів ще у 2015 році.
Залісся, яке перебуває на балансі Управління справами президента і розташоване на Київщині, також уже відкрито для громадян. «Ви купуєте квиток і приїжджаєте», – розповів заступник керівника Офісу президента.
Він зазначив, що наразі триває процес трансформації території Залісся в національний природний парк, створюються кластери з зонами, де можна буде побудувати готелі, розробляється проектна документація.