Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував відкриття доступу громадян для відпочинку на об'єктах державної власності. Йдеться про спортивний об’єкт на ВДНГ у Києві, а також території Конча-Заспи і Залісся у Київській області та півострова Бирючий на Херсонщині.

«За дорученням президента відбувається аудит договорів тих, хто наразі живе в Конча-Заспі. Я думаю, що ні для кого не таємниця, яким буде результат, і що через кілька місяців розпочнеться їх виїзд. Після аудиту ми розробимо територію, де можна буде відпочити. Ми відкриємо територію Конча-Заспи для людей», – сказав Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Економіка без олігархів», повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Також планується надати вільний доступ для громадян до великого спортивного кластера на ВДНГ у Києві. За словами заступника Офісу президента, його будують у рамках програми президента «Велике будівництво».

«В цьому кластері буде urban-парк, навіть є в планах віддаленої перспективи й басейн, зони для прогулянок, для пробіжок. І головне – все це буде готово до 24 серпня, до Дня еезалежності України», – заявив Тимошенко.

Він зазначив, що наразі на об'єкті тривають підготовчі роботи. «З дня на день розпочнеться будівництво цього спортивного кластера», – сказав він.

Крім того, за словами Тимошенка, вже фактично відкрито доступ громадян до півострова Бирючий у Херсонській області, де розташована літня резиденція президента. «Тепер це великий еко-парк на березі [Азовського] моря», – сказав він.

На півострові, як уточнив Тимошенко, розпочинається оновлення інфраструктури, споруджуються літні будиночки, басейний комплекс, туристичні маршрути. Зазначимо, що Бирючий відкрили для туристів ще у 2015 році.

Залісся, яке перебуває на балансі Управління справами президента і розташоване на Київщині, також уже відкрито для громадян. «Ви купуєте квиток і приїжджаєте», – розповів заступник керівника Офісу президента.

Він зазначив, що наразі триває процес трансформації території Залісся в національний природний парк, створюються кластери з зонами, де можна буде побудувати готелі, розробляється проектна документація.