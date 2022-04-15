На думку керівництва Сполучених Штатів, російська війна в Україні може тривати до кінця 2022 року. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив європейським союзникам, повідомляє CNN.

На думку американських високопосадовців, зараз немає жодних ознак того, що кінцева мета президента Росії Владіміра Путіна змінилася.

«Малоймовірно, що він захоче вести дипломатичні переговори, якщо тільки не зіткнеться з військовою поразкою», – вважають чиновники Держдепу.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що бойові дії триватимуть «місяці або навіть довше».

Деякі європейські чиновники заявили журналістам, що, на їхню думку, бойові дії на сході України можуть тривати від чотирьох до шести місяців, а потім зайти в глухий кут.

Проте все ж чимало офіційних осіб Держдепу наголошують, що нині важко точно передбачити, як довго може тривати війна.