Україна та США залишаються друзями, а відносини між країнами міцні як ніколи. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявила офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан, коментуючи інформацію, що Володимир Зеленський своєю заявою щодо нерішучості НАТО нібито «розлютив США».

«Ми усі розуміємо, що Зеленський робить все можливе, щоб захищати свою країну і щоб Україна мала зброю та допомогу. Ми розуміємо, що він хоче по максимуму. Була можливість під час зустрічі Зеленського і Байдена за зачиненими дверима обговорити реальну ситуацію. Я можу сказати, що ми дуже гарні друзі та розуміємо один одного», – сказала Калан.

Нагадаємо, Володимир Зеленський дорогою до Вільнюса різко розкритикував країни НАТО, які обговорювали формулювання щодо запрошення України до Альянсу, а не її членства, і пропонують «умови» для цього запрошення.

Згодом Politico повідомило, що дипломатів НАТО здивувала така заява, а 12 липня агентство Bloomberg написало, що членів Альянсу розлютила критика з боку Зеленського й вони радять «охолонути».

Нагадаємо, що саміт НАТО, який цими днями проходить у Вільнюсі, ухвалив рішення прибрати умову виконання «Плану щодо набуття членства» (ПДЧ) для України, однак Київ отримає запрошення на вступ в Альянс лише тоді, коли усі члени НАТО погодяться на це і коли «будуть виконані умови».