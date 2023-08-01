Розтрату виявили під час перевірки будівництва казарм у Теребовлі

Колишнього держслужбовця з Тернопільщини звинувачують у розтраті державних коштів на будівництві казарми. Чиновник вніс неправдиві дані в акти завершення будівництва приміщень військової частини в Теребовлі. Через це з бюджету було виплачено зайвих 340 тисяч гривень.

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили про підозру колишньому заступнику начальника одного із квартирно-експлуатаційних управлінь через факти службового підроблення документів.

Поліцейські Тернопільщини встановили, що колишній посадовець перерахував підприємству бюджетні кошти за нібито виконання робіт з технічного нагляду на об’єкті будівництва казарми у районному центрі Тернопільської області.

«Правоохоронці встановили, що підозрюваний вніс недостовірні відомості у акти здавання-приймання виконаних робіт і передав у казначейство для формування платіжних доручень та проведення розрахунків з виконавцем робіт. Таким чином, розтратив більше ніж 340 000 гривень», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Колишньому заступнику начальника квартирно-експлуатаційного управління поліцейські спільно з прокурорами повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України (Службове підроблення та розтрата бюджетних коштів). Санкція сукупних статей передбачає максимальний термін покарання до 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

️