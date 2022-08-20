Міського голову Костянтинівки на Донеччині Олега Азарова звинуватили у заволодінні чужим майном і службовому підробленні. Також до злочину причетний керівник місцевого комунального підприємства. Йдеться про розтрату понад 363 тис. грн.

За інформацією Офісу генпрокурора, на початку квітня 2022 року мер міста, яке розташоване близько до районів активних бойових дій, замість виконати завдання Територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами та «залишив місто без оборони». Йдеться про понад 363 тис. грн, які підозрювані використали «на власний розсуд».

«Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру меру та керівнику місцевого комунального підприємства. Їм інкримінують заволодіння чужим майном і службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)», – зазначено у повідомленні.

У повідомленні не зазначено прізвища. Але відомо, що 27 жовтня 2020 року міським головою Костянтинівки став Олег Азаров від забороненої «ОПЗЖ». Зараз Костянтинівка у Краматорському районі Донецької області перебуває під контролем ЗСУ.

За інформацією місцевого сайту 6262, раніше мешканці Костянтинівки зверталися до голови ДОВА Павла Кириленка, щоби відсторонити від посади міського голову, який підтримував об'єднання з Росією. Також була інформація про те, що Азаров має російське громадянство.