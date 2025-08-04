Чоловіка одразу звільнили з Бюро після цього випадку

Одного з детективів Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області підозрюють в фальсифікації доказів у кримінальному провадженні. За даними правоохоронців, чоловік для того, щоб покращити статистику розкриття злочинів, сфабрикував матеріали у справі.

Детективна БЕБ на фальсифікації викрили прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно зі слідчими ДБР. Наразі правоохоронця звільнили, однак йому все одно оголосили підозру, повідомили в Офісі генерального прокурора в понеділок, 4 серпня.

Під час розслідування ДБР та прокуратура встановила, що в червні 2023 року підозрюваний детектив БЕБ намагався незаконно завершити кримінальну справу щодо обігу підакцизних товарів. Він знайшов стороннього чоловіка, якому запропонував взяти всю вину у злочині на себе. За це правоохоронець пообіцяв заплатити гроші, а після того, як відбудуться усі судові слухання по справі, то навіть оплатити за нього штраф.

Детективу БЕБ загрожує до 10 років в'язниці

З підставним майбутнім обвинуваченим детектив БЕБ ніби вже домовився і почав готувати усі документи щодо закриття справи. Їх він мав передати на погодження прокурору для того, щоб вже оголосити про підозру чоловіку, який не мав стосунку до продажу підакцизних товарів. Однак правоохоронець не знав, що за ним вже стежать працівники ДБР.

Протиправні дії детектива правоохоронці задокументували і повідомили про підозру в замаху на притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності, підробленні службових документів і фальсифікації доказів. Колишньому працівнику БЕБ загрожує до 10 років позбавлення волі.