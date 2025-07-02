Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідувати справу про хабарництво двох детективів Бюро економічної безпеки і слідчого поліції Київщини. Справу передали до суду, повідомляє пресслужба НАБУ.

Правоохоронці вимагали 150 тис. доларів у сина колишнього головного податківця Тернополя Василя Воробця, який займається бізнесом. Сайт «Слово і діло» пише, що йдеться про колишнього детектива Артема Мацієвського та ексслідчого Владислава Біликова.

У вересні 2024 року детективів та слідчого звільнили з посад і затримали. Вони вимагали хабар у справі фірми «СхідЗахід». Ішлося про непритягнення до кримінальної відповідальності та зняття арешту з рахунків підприємства.

Як писав ZAXID.NET, підприємця Василя Воробця, його батька – колишнього головного податківця Тернополя Євгена Воробця та ще двох їхніх спільників судили за вимагання неіснуючого боргу в підприємця Івана Лишака. Обвинувачені отримали умовне покарання у квітні 2025 року, справа тягнулася п’ять років – вимагачів затримали у вересні 2020 року.

Окрім того, з 2021 року БЕБ розслідує справу про діяльність ТОВ «СхідЗахід» у 2019-2021 роках. Підприємці проводили операції з формування схемного податкового «кредиту» від підприємств з ознаками ризиковості та транзитності, що надало змогу останнім в подальшому незаконно отримати державне відшкодування.