Обшуки, під час яких правоохоронці вилучили ще 500 тис. доларів у справі про корупцію у Верховному суді, пройшли 22 травня

Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вилучили ще майже півмільйона доларів США готівкою, яку сховали учасники справи про корупцію у Верховному суді. Про це прес-служба НАБУ повідомила у вівторок, 23 травня.

«Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів. Обшук було проведено 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 млн дол. США неправомірної вигоди головою ВС і адвокатом. Гроші передавали голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко повідомляв, що слідство шукає ще загалом понад 1 млн доларів у цій справі. За його словами, на той час голова Верховного суду Всеволод Князєв загалом отримав 1,8 млн доларів двома траншами: перший – у 1 млн 350 тис. доларів, другий (у день затримання) – у 450 тис. доларів. Останню суму знайшли у Князєва за місцем проживання, ще понад 500 тис. доларів віднайшли в його службовому кабінеті.

Також, за словами прокурора, гроші знайшли у деяких інших суддів Великої палати Верховного суду: в одного – 2,3 тис. доларів, у другого – 10 тис. доларів та у третього – 50 тис. доларів. Не знайшли ще трохи більше мільйона доларів.

Омельченко наголосив, що Князєв є лише одним із виконавців. Є й інші, підозрюваний адвокат та інші особи, які ще не отримали підозри. За даними слідства, ці люди за свої «послуги» отримали 2,7 млн доларів, із них 1,8 мільйона переказали Князєву.

Про затримання Князєва стало відомо ввечері 15 травня. Епізод із хабарем для Князєва НАБУ пов’язує з ухваленням Великою палатою ВС рішення в інтересах власника фінгрупи «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго. Сам олігарх свою причетність заперечив.

Схему виявили завдяки проникненню детектива НАБУ до злочинного угруповання. Так, детективи здобули інформацію про контакти Жеваго з одним з власників адвокатського об’єднання. Це адвокатське об’єднання було посередником між керівництвом суду і людьми, які хотіли «розв'язати питання» в суді. Адвокат став посередником, який і передав хабар керівництву Верховного Суду для подальшого ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена. На тлі цієї справи Пленум Верховного суду екстрено зібрався й висловив недовіру Князєву.

Пізно ввечері 18 травня Вищий антикорупційний суд арештував Князєва з правом внести 107 млн грн застави.