Розмір президентської премії для молодих вчених становить 40 тис. грн

Дев’ятьом львівським науковцям присуджено премію президента України для молодих вчених у 2020 році, розмір якої становить 40 тис. грн. Прізвища лауреатів премії оприлюднені в указі президента Володимира Зеленського від 29 грудня.

Зокрема, за роботу «Структурні та оптичні властивості монокристалів та тонких плівок галогенідів і халькогенідів металів» премію присуджено:

Кашубі Андрію Івановичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Національного університету «Львівська політехніка»

Семківу Ігорю Володимировичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Національного університету «Львівська політехніка»

За роботу «Нейромережеві технології опрацювання даних в системах розумного підприємства»:

Ізоніну Івану Вікторовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету «Львівська політехніка»

Скороході Олексі Володимировичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету «Львівська політехніка»

Теслюку Тарасу Васильовичу – кандидатові технічних наук, асистентові Національного університету «Львівська політехніка»

Леньку Василю Степановичу – асистентові Національного університету «Львівська політехніка»

За роботу «Спрямований синтез похідних тіазолідину з поліфармакологічними властивостями як потенційних лікарських засобів»:

Крищишин-Дилевич Анні Петрівні – кандидатові фармацевтичних наук, доцентові Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Лозинському Андрію Володимировичу – кандидатові фармацевтичних наук, доцентові Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

За роботу «Регіональний аспект деконструкцїї ринків молочної продукції»:

Бочко Олені Юріївні – докторові економічних наук, професорові Національного університету «Львівська політехніка».

Конкурс на здобуття премії проводиться щороку. Кандидатів на конкурс висувають наукові установи. Переможців визначає Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки, на підставі подання якого президент підписує відповідний указ. Вік претендентів робіт, що висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі. У 2020 році розмір премії становить 40 тис. грн.