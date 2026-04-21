Дезінфікуючі серветки здаються універсальним засобом для прибирання, однак використовувати їх можна не всюди. Через агресивні компоненти вони здатні пошкодити деякі поверхні. The Spruce розповідає, які поверхні не можна протирати дезінфікуючими серветками.

Шкіряне або замшеве взуття чи меблі

Вироби зі шкіри або замші особливо чутливі до хімічних засобів, тому ви можете завдати більше шкоди, ніж користі. Тому краще використовувати спеціальний засіб для шкіри чи замші.

Вінілові поверхні

Ці серветки також не підходять для вінілових поверхонь. Вони можуть спричинити зміну кольору, вицвітання або руйнування матеріалу з часом. Якщо ваші серветки містять у складі відбілювач, вони можуть роз’їдати вініл.

Дитячі іграшки

Може здатися цілком логічним швидко протерти іграшки дитини дезінфікуючою серветкою, щоб вона могла одразу ж продовжити гру. Однак важливо пам’ятати, що малюки часто люблять брати іграшки до рота, і вам слід подбати про те, щоб вони не вдихали хімічні речовини, що містяться у засобах, якими ви користуєтесь.

Миски для домашніх тварин

Посуд для тварин також не варто протирати такими серветками. Хімічні речовини, що містяться в дезінфікуючих серветках, можуть викликати проблемі зі здоров’ям у улюбленців.