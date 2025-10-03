У домі завжди має бути набір базових засобів для прибирання

У домі завжди має бути набір базових засобів для прибирання – ті, що допоможуть швидко та ефективно впоратися з повсякденними проблемами. «24 канал» розповідає, яку побутову хімію варто мати вдома.

Які засоби мають бути у вашому базовому арсеналі?

Засоби для миття посуду

Це один із найнеобхідніших видів хімії в домі. Важливо, щоб засіб добре змивав жир та залишки їжі, але й не залишав плівки та запаху. Для ручного миття підійдуть гелі чи концентрати, а для посудомийної машинки потрібно обирати таблетки чи капсули.

Універсальні засоби для прибирання

Один такий засіб здатен замінити цілу шафу різних баночок та допомогти ефективно очистити різні поверхні. Головне – вибрати такий засіб, який не залишатиме розводів та буде безпечним для різних матеріалів.

Хімія для ванної та туалету

У цих приміщеннях часто висока вологість та бактерії, тож тут потрібно спеціальні засоби. Однак важливо зосередитися на таких засобах як:

Гель для унітаза, що очищуватиме та дезінфікуватиме. Засіб від іржі та вапняного нальоту, що підійде для кранів, душових лійок та плитки. Спреї для дезінфекції поверхонь та видалення плісняви.

Засоби для прання

Пральна машина також потребує відповідної хімії. Тому серед базового набору домашньої хімії потрібно мати пральний порошок або рідкий гель для прання, кондиціонер для білизни, а також засіб для виведення плям.