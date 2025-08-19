Ця рослина відома завдяки своєму розкішному строкатому листю

Дифенбахія – популярна декоративна рослина, яку цінують за привабливий вигляд і здатність покращувати мікроклімат у приміщенні. Вона невибаглива у догляді, очищує повітря та створює атмосферу затишку, проте має одну серйозну особливість – високу токсичність. Як безпечно вирощувати дифенбахію, пише U-news.

Токсичність і потенційна небезпека

Попри корисні властивості, диффенбахія є однією з найбільш отруйних кімнатних рослин. Її листя та стебла містять кристали оксалату кальцію, мікроскопічні голкоподібні частинки, які можуть завдати шкоди при контакті зі шкірою або слизовими оболонками.

Можливі реакції на контакт із соком рослини:

при потраплянні в рот, очі чи на губи виникає сильне печіння, набряклість і біль;

у разі проковтування можуть проявитися нудота, блювання, розлад шлунка;

шкірний контакт здатен викликати подразнення, свербіж, почервоніння або дрібні пухирі;

в окремих випадках можливий набряк горла, що ускладнює дихання, це особливо небезпечно.

Найбільший ризик для дітей і домашніх тварин, які можуть випадково доторкнутися до рослини або з’їсти її частину. У таких ситуаціях може знадобитися медична або ветеринарна допомога.

Як вирощувати диффенбахію безпечно

Щоб уникнути ризику й водночас насолоджуватися декоративністю цієї рослини, достатньо дотримуватися простих, але важливих правил: