Київський клуб спробує не дати шансів суперникам скоротити відставання до першого місця

У вівторок, 11 березня, київське «Динамо» в межах 21-го туру чемпіонату України прийматиме луганську «Зорю». Гра відбудеться на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського» і розпочнеться о 15:30. Головним арбітром зустрічі буде Віктор Копієвський (Кропивницький), а за VAR відповідатиме Володимир Новохатній (Черкаси).

Команда Олександра Шовковського продовжує впевнено лідирувати у чемпіонаті. У попередньому турі «біло-сині» лише на останніх секундах вирвали перемогу в черкаського ЛНЗ і зберегли відрив від «Олександрії» у 6 очок. Щобільше, завдяки осічці «Шахтаря» з «Кривбасом» кияни отримали комфортну перевагу від запеклого конкурента в 10 балів.

Своєю чергою «Зоря» зуміла піднятись вже на шосту сходинку, маючи в запасі недограний матч з «Інгульцем». В останніх матчах луганці демонструють стабільні результати (три перемоги в 4 поєдинках) і можуть попити крові у суперника попри те, що команду Євгена Геллера називають своєрідним «фарм-клубом» «Динамо» (луганці люб'язно надають гравцям столичної команди ігровий час, беручи їх в оренду).

Загалом «Динамо» і «Зоря» зустрічались 60 разів – 40 перемог «Динамо», 13 нічиїх та 7 перемог «Зорі». У першому колі поточного сезону сильнішими були підопічні Олександра Шовковського, тріумфувавши з рахунком 2:0.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають 1,26, тоді як успіх «Зорі» оцінюють у шалені 14,00. Нічия котирується у 5,70. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,77, тоді як тотал менше 2,5 – 2,12.

У «Динамо» найбільше голів чекають від Владислава Ваната (1,60) та Андрія Ярмоленка (2,20), тоді як у «Зорі» відзначитись можуть Пилип Будківський (4,00) та Петар Мічін (7,00).

Де дивитися матч 21-го туру УПЛ між «Динамо» та «Зорею»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.