«Біло-сині» намагатимуться повернути собі лідерство в чемпіонаті України

У неділю, 5 жовтня, «Динамо» в межах 8-го туру чемпіонату України прийматиме «Металіст 1925». Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні ім. В. Лобановського і розпочнеться о 15:30. Головним арбітром матчу буде Віктор Копієвський, а за VAR відповідатиме Андрій Коваленко.

«Динамо» на тижні дебютувало в Лізі конференцій, програвши у Любліні англійському «Крістал Пелас» з рахунком 0:2. Не можуть перемогти «біло-сині» і в чемпіонаті України – в останніх трьох поєдинках підопічні Олександра Шовковського задовольнялись лише нічиїми (з «Оболонню», «Олександрією» та «Карпатами»).

Натомість «Металіст 1925» після пробуксовки на старті (поразка і нічия), зумів зібратись і в п’яти останнім матчах здобув 4 перемоги й нічию. Як наслідок, харків’яни йдуть у турнірній таблиці УПЛ на третій сходинці, відстаючи від «Динамо» лише на одне очко.

Обидві команди у своїй історії на офіційному рівні зустрічались 5 разів – 3 перемоги святкували кияни і ще двічі була зафіксована нічия. Востаннє колективи грали в сезоні 2023/24 – в обох матчах тріумфувало «Динамо» з однаковим рахунком 4:2.

FAVBET фаворитом матчу вважає «Динамо». На перемогу «біло-синіх» дають 1,72, тоді як успіх «Металіст 1925» оцінюють у 5,00. Нічия котирується в 3,90.

Фахівці очікують від команд великої кількості забитих голів: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 1,82, тоді як «тотал менше 2,5» – 2,04.

Де дивитися матч 8-го туру УПЛ між «Динамо» та «Металістом 1925»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.