Команда Арди Турана вирішила єврокубкове завдання ще до кінця року

У четвер, 11 грудня, «Шахтар» в межах 5-го туру основного етапу Ліги конференцій на виїзді зустрічався з мальтійським «Хамрун Спартанс». Важкий перший тайм завершився без голів, а по перерві «гірники» двома точними ударами розставили все на свої місця і забезпечили собі вихід у плейоф турніру.

Ліга конференцій, 5-й тур

«Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Шахтар» (Україна) – 0:2

Голи: Мейрелліш, 61, Ізакі, 64

«Шахтар» зі стартових хвилин кинувся атакувати ворота суперника і створив низку небезпечних моментів, які, однак, нічим не завершились. В середині тайму ледь не відзначився Назарина – кіпер мальтійців ледве витягнув удар в нижній кут. Зрештою, більше нічого надто небезпечного до перерви не сталось.

Після відпочинку «гірники» з новими силами кинулись вигризати перемогу і таки забили. Азаров віддав діагональ на Мейрелліша у штрафний і той головою поцілив у дальній кут. Не минуло і трьох хвилин як донеччани подвоїли свою перевагу: Ізакі отримав передачу у штрафний ліворуч і м’яко перекинув сферу через голкіпера, який вийшов на перехоплення. Згодом воротар «Хамруна» двічі ногами відбив удари Егіналдо, рятуючи команду від розгрому.

Перемога дозволила «Шахтарю» набрати 12 очок і піднятися на другу сходинку турнірної таблиці Ліги конференцій. «Спартанс» з 3-ма балами 32-й.