«Біло-сині» продемонстрували достойну гру з легендарним клубом

У четвер, 11 грудня, «Динамо» в межах 5-го туру основного етапу Ліги конференцій на виїзді зустрічалось з італійською «Фіорентиною». Кияни пропустили ще до середини першого тайму, але по перерві зуміли зрівняти. На жаль, втримати бодай нічию «біло-сині» не змогли...

Ліга конференцій, 5-й тур

«Фіорентина» (Італія) – «Динамо» (Україна) – 2:1

Голи: Кін, 18, Гудмундссон, 74 – Михайленко, 55

«Динамо» активно розпочало гру, але перший небезпечний момент створили господарі: Джеко замикав навіс з правого флангу ударом головою з лінії воротарського – м’яч просвистів над поперечиною. Кияни відповіли двома беззубими кутовими, а тоді пропустили. Додо виконав діагональ з правого флангу, Тіаре помилився і не дотягнувся до м'яча і Кін головою замкнув під праву стійку.

За трохи автор гола вискочив сам на сам з Нещеретом, але кіпер «Динамо» прийняв на себе удар і врятував. Наприкінці тайму «Фіорентина» змарнувала ще два моменти. Спочатку Мойзе змістився з лівого флангу в центр, увірвався у штрафний і цілив низом у кут – Нещерет забрав. А згодом Річардсон закрутив з правого кута над поперечиною.

По перерві «Динамо» пішло вперед і зрівняло: розкішний удар вдався Михайленкові, який розрядив свою гармату з далекої відстані. Втримати нічию команді Ігоря Костюка не вдалося – Гудмундссон з другої спроби вдруге вивів «фіалок» вперед: Кін пробив головою, Нещерет відбив ногою, але скандинав випередив Шапаренка і добив м'яч у сітку.

Перемога принесла «Фіорентині» 9 очок і підняла на шосту сходинку турнірної таблиці Ліги конференцій. «Динамо» з 3-ма пунктами опустилось на 28-му сходинку.