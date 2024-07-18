ФК «Динамо» на мінорній ноті завершило підготовку за кордоном

У четвер, 18 липня, ФК «Динамо» в Австрії провело свій завершальний спаринг. Суперником киян був іменитий ФК «Уніон» з Берліна. Для команди Олександра Шовковського цей матч став вже п’ятим на літніх зборах. Раніше віце-чемпіон України зіграв унічию з німецькими «Падерборном» (0:0) та «Шальке» (2:2), розгромив данський «Брондбю» (4:0), а вчора мінімально здолав південноафриканський «Мамелоді Сандаунз» (1:0).

Цікаво, що раніше ФК «Динамо» та ФК «Уніон Берлін» зустрічалися між собою лише одного разу – три роки тому, так само під час збору в Австрії, команди зіграли внічию (1:1).

Товариський матч

ФК «Динамо» – ФК «Уніон Берлін» – 2:3

Голи: Ванат, 34, Діалло, 83 – Голлербах, 14 (п.), Бедіа, 67, Сібачо, 90+1

На 10-й хвилині Ванат небезпечно закручував з лівого флангу у дальній кут, але забракло влучності. Майже одразу німці заробили право на пенальті: Караваєв жорстко зустрів Госенса на лінії штрафного. Бущан вгадав напрям польоту м’яча після удару Голлербаха і відбив перед собою, але Бенедікт був першим на добиванні.

У середині тайму Ванат відновив статус-кво: після навісу з кутового м’яч відскочив до Караваєва, той прострілив на дальню стійку, Попов пробив, голкіпер відбив, а Владислав добив у сітку.

По перерві берлінці знову вийшли вперед: Бедіа отримав передачу через все поле, відтіснив Малиша і з гострого кута прошив Бущана. Кияни змогли відігратись наприкінці зустрічі: Діалло увірвався у воротарський, отримав передачу від Лонвейка і пробив у протихід голкіперу у дальній кут.

Здавалось, все завершиться бойовою нічиєю, але у доданий час новачок ФК «Динамо» Браян Себальйос загрався на правому фланзі, німці перехопили м’яч, пас прилетів у воротарський і Сібачо з гострого кута пробив поміж ніг голкіперу. Майже одразу прозвучав фінальний свисток.

Нагадаємо, ФК «Уніон» минулий сезон завершив на 15-й сходинці турнірної таблиці Бундесліги. У Лізі чемпіонів берлінці не змогли вийти з групи, посівши останнє місце, і пропустили вперед іспанський «Реал», італійський «Наполі» та португальську «Брагу».