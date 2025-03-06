Київський клуб спробує реабілітуватись за осічку з «Ворсклою»

У четвер, 6 березня, в межах 20-го туру чемпіонату України київське «Динамо» на виїзді зустрічатиметься з черкаським ЛНЗ. Гра відбудеться на стадіоні «Черкаси-Арена» і розпочнеться о 15:30. Головним арбітром зустрічі буде Олександр Афанасьєв, а за VAR відповідатиме Роман Блавацький.

Команди по-різному розпочали другу частину сезону. Якщо «Динамо» здолало «Карпати» (2:0) і розійшлось миром з «Ворсклою» (1:1), то Роман Григорчук дебютував в ЛНЗ з мінімальної перемоги над «Рухом» (0:1) і прикрої поразки у більшості від «Карпат» (0:1).

Після 19-ти турів Динамо продовжує лідирувати у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача – Олександрію – на 6 очок. ЛНЗ з 22-ма балами йде десятим.

Зважаючи на те, що черкасці проводять лише другий сезон в елітному дивізіоні, команди у своїй історії зустрічались лише тричі (2 перемоги «Динамо» та 1 нічия).

FAVBET абсолютним фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають 1,44, тоді як успіх ЛНЗ оцінюють у 8,10. Нічия котирується у 4,45. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,04, тоді як тотал менше 2,5 – 1,82.

У «Динамо» найбільше голів чекають від Владислава Ваната (1,75) та Андрія Ярмоленка (2,20), тоді як в ЛНЗ відзначитись можуть Френсіс Момо (4,00) та Молло Бессала (4,50).

Де дивитися матч 20-го туру УПЛ між ЛНЗ та «Динамо»

Поєдинок ЛНЗ – «Динамо» можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.