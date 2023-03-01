Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вітає в Києві міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена, 16 лютого 2023

Сучасна система раннього оповіщення, яку Ізраїль нещодавно запропонував Україні, точніше вказуватиме місце, куди націлена ракета чи іранський дрон. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю українській службі BBC.

Він наголосив, що в Ізраїлі існує доволі досконала і сучасна система раннього оповіщення і таку саму систему запропонували Україні. На думку дипломата, її треба адаптувати для потреб України, тому що вона набагато більша за територією, тут інші загрози.

«В чому сенс цих систем? В тому, щоб точніше вказати місце, куди націлена ракета чи іранський дрон, це допоможе досягнути двох цілей: по-перше, не оголошувати повітряну тривогу по всій території України, як це часто робиться, коли звідкись вилітають ракети, і ми не знаємо, куди вона летить», – сказав Бродський.

По-друге, переконаний посол, система приведе до того, що люди будуть відповідальніше ставитися до того, що у випадку повітряної тривоги треба йти в укриття, тому що вони будуть розуміти, що в цьому конкретному районі чи на цій конкретній вулиці існує небезпека удару.

Дипломат розповів, що в Ізраїлі вже через кілька секунд після зльоту ракети відповідні фахівці мають уявлення про те, куди ця ракета направляється, в яке місто, навіть в який район цього міста. Там вмикається сирена повітряної тривоги і «очевидно, що засоби ППО можуть результативніше справитися з цією загрозою».

«Я впевнений, що ця система буде не просто працювати, а буде рятувати життя, і я сподіваюся, що це станеться незабаром. Міністр, коли був тут, підкреслив, що це відбудеться найближчим часом, я не можу назвати конкретні строки, тому що процес адаптації системи займе якийсь час», – додав посол Ізраїлю в Україні.

20 лютого посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук поінформував, що Ізраїль працює над пілотним проектом системи раннього сповіщення про наближення ракет і безпілотників для Києва, згодом він може бути розширений на інші регіони, зазначає «Укрінформ».