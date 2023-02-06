Одна батарея «Залізного купола» складається з трьох пускових установок, кожна з яких має по 20 ракет-перехоплювачів

Ізраїль вивчає можливості постачання Україні своєї системи протиповітряної і протиракетної оборони «Залізний купол» (Iron Dome).

Про це заявив прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу в інтерв’ю французькому каналу LCI, пише вранці 6 лютого «Мілітарний».

За його словами, Ізраїль має переглянути всі можливі варіанти та взяти до уваги свої інтереси у регіоні.

Нетаньягу зазначив, що попередній ізраїльський уряд розглядав і відкидав питання можливості постачання Україні зброї. Він пообіцяв вивчити це питання після завершення формування нового уряду країни.

Прем’єр-міністр додав, що внесок Ізраїлю може бути в інших сферах. Однак Беньямін Нетаньягу запевнив, що не може «зробити остаточну обіцянку» щодо постачання озброєння.

«Ми вивчаємо це питання з точки зору нашого національного інтересу, у нас є інші міркування. Зокрема, дуже близька оперативна близькість між ПС Ізраїлю та ВКС Росії. Їх літаки працюють у сирійському повітряному просторі, поки що ми уникали будь-якого протистояння. Ми не хочемо військового протистояння з Росією», – наголосив Нетаньягу.

Що відомо про ізраїльську систему ПРО і ППО «Залізний купол»

Iron Dome («Залізний купол») може перехоплювати ракети та інші повітряні цілі, що дозволяє батареї захищати критично важливі об’єкти. Це мобільна всепогодна система протиповітряної оборони, яку розробило ізраїльське підприємство Rafael Advanced Defense Systems. Насамперед вона призначена для перехоплення та знищення ракет малої дальності, а також, за даними розробників, може збивати і літаки.

Система складається з радіолокаційної станції (РЛС), яка виявляє та фіксує повітряні цілі (ракету чи літак), центру управління вогнем та кількох пускових установок з ракетами-перехоплювачами. Зазвичай в одну батарею входять три пускові установки з 20 ракетами на кожній.