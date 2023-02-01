Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу сказав, що готовий стати посередником у перемовинах між Україною і Росією

Влада Ізраїлю вперше заявила про готовність розглянути можливість надання озброєння для України. Зокрема, йдеться про унікальну систему протиповітряної оборони «Залізний купол».

Як пише «Аль-Арабія» з посиланням на AFP, в інтерв'ю CNN прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу запитали, чи міг би Ізраїль надати Україні допомогу, таку як «Залізний купол», яка захищає Ізраїль від повітряних атак.

«Ну, я, безперечно, розглядаю це», – сказав Нетаньягу.

Зазначимо, що раніше ізраїльська сторона наполягала, що ця система не призначена для використання на таких великих територіях, як Україна. Також влада Ізраїлю відмовлялася надавати Україні військову допомогу, але надавала гуманітарну.

Також, за словами Нетаньягу, США вже надали Україні артилерію, яку раніше зберігали в Ізраїлі.

«США щойно взяли величезну частину боєприпасів Ізраїлю та передали її Україні. Ізраїль також, відверто кажучи, діє способами, які я не буду перераховувати тут проти виробництва зброї Ірану, яка використовується проти України», – сказав він.

Також ізраїльський прем’єр сказав, що готовий стати посередником у перемовинах між Україною і Росією, якщо на це буде згода воюючих сторін, а також США.

Ці заяви прозвучали після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, який закликав до спокою після спалаху насильства між Ізраїлем і Палестиною, а також підштовхнув Ізраїль посилити підтримку України, наголосивши на тому, що Україні потрібна допомога, «оскільки вона мужньо захищає свій народ і саме своє право на існування».