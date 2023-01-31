Ізраїль передав Україні броньовані машини швидкої допомоги
Куленепробивні медичні автомобілі використовуватимуть рятувальники
Міністерство оборони Ізраїлю передало українським медикам чотири броньовані швидкі допомоги Mercedes Sprinter. Бронезахист автомобілів зробила ізраїльська компанія Plasan Re’em – дочірнє підприємство компанії Plasan, яка займається військовою броньованою технікою, пише «Мілітарний».
Компанія також оснастила автомобілі швидкої допомоги необхідним медичним обладнанням.
«Дуже гідний проект, який і захищає, і рятує життя там, де це вкрай необхідно», – прокоментували передачу в компанії Plasan.
Міноборони Ізраїлю повідомило, що до Україні вирушають три куленепробивні швидкі Mercedes Sprinter. «Мілітарний» зазначає, що перший із чотирьох таких автомобілів доставили кілька тижнів тому. Машини обладнані моніторами, дефібриляторами й кисневими системами. Їх використовуватимуть українські рятувальники.
Водночас Ізраїль досі утримується від надання Україні військової допомоги.