Куленепробивні автомобілі швидкої допомоги від Ізраїлю

Міністерство оборони Ізраїлю передало українським медикам чотири броньовані швидкі допомоги Mercedes Sprinter. Бронезахист автомобілів зробила ізраїльська компанія Plasan Re’em – дочірнє підприємство компанії Plasan, яка займається військовою броньованою технікою, пише «Мілітарний».

Компанія також оснастила автомобілі швидкої допомоги необхідним медичним обладнанням.

«Дуже гідний проект, який і захищає, і рятує життя там, де це вкрай необхідно», – прокоментували передачу в компанії Plasan.

Міноборони Ізраїлю повідомило, що до Україні вирушають три куленепробивні швидкі Mercedes Sprinter. «Мілітарний» зазначає, що перший із чотирьох таких автомобілів доставили кілька тижнів тому. Машини обладнані моніторами, дефібриляторами й кисневими системами. Їх використовуватимуть українські рятувальники.

Our daughter company, Plasan Re'em, has supplied armored ambulances for Ukraine. A very worthy project that both protects and saves lives where it is very much needed https://t.co/eIehZYcnBY — Plasan (@Plasan_Int) January 31, 2023

Водночас Ізраїль досі утримується від надання Україні військової допомоги.