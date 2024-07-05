Сергій Онищук очолює КП «Покуття-Комунальник» з березня 2019 року

Снятинський районний суд почав розгляд кримінальної справи стосовно директора комунального підприємства «Покуття-Комунальник» Сергія Онищука. Посадовця підозрюють у незаконному виписуванні собі премій на загальну суму 228,5 тис. грн. За скоєне йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 4 липня, директор КП майже 2 роки безпідставно виписував премії.

«У період з січня 2020 року по грудень 2021 року обвинувачений незаконно видавав накази про преміювання працівників підприємства, у тому числі й себе особисто. Бухгалтерією підприємства на підставі незаконно виданих наказів проводились відповідні нарахування та здійснювались виплати. Однак такі повноваження посадовця не передбачені ні умовами контрактів, ні статутами комунального підприємства, ні чинним законодавством», – інформують правоохоронці.

Загалом Сергій Онищук виписав собі премій на загальну суму 228,5 тис. грн. Щоб відшкодувати громаді збитки, 21 червня Снятинський районний суд арештував його авто Seat Alhambra та мотоцикл Forte.

За привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем Сергію Онищуку загрожує 5 років обмеження волі або ув’язнення на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Додамо, що за інформацією Снятинської міської ради Сергій Онищук досі займає посаду директора комунального підприємства «Покуття-Комунальник».