Яремчанський міський суд Івано-Франківської області визнав начальника комунального підприємства «Пожежна дружина в с. Поляниця» Мирослава Івасишина винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. Посадовець взяв на роботу свого родича та виписав йому 95 тис. грн премії, зокрема одна з премій була з нагоди його дня народження. Мирослав Івасишин також встановлював надбавки і для себе.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, начальник КП «Пожежна дружина в с. Поляниця» Мирослав Івасишин працевлаштував свого родича рятувальником у цьому комунальному підприємстві. Після цього посадовець щомісяця нараховував йому премії, а також з нагоди його дня народження та Дня рятувальника. Загальна сума премій – 95 тис. грн. При працевлаштуванні та преміюванні родича Мирослав Івасишин не повідомив Поляницьку сільську раду про наявність у нього конфлікту інтересів.

Окрім цього, посадовець неодноразово нараховував собі надбавки до посадового окладу – у матеріалах справи не вказано суми надбавок, але зазначено, що вони становили від 50% до 100%. Мирослав Івасишин також не повідомляв керівництво про конфлікт інтересів.

Щодо посадовця правоохоронці склали адмінпротоколи. У суді Мирослав Івасишин визнав свою провину, заявивши, що вчинив порушення «через недостатню обізнаність із положеннями антикорупційного законодавства». За його словами, після виявлення порушень «вжито відповідних заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів».

Справу розглянула суддя Тетяна Ваврійчук, яка дослідила матеріали та визнала Мирослава Івасишина винним у адмінправопорушенні, призначивши йому 5100 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.