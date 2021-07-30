42-річний Святослав Євтушенко працював у ЛКП «Зелене місто» з 2018 року

Святослав Євтушенко написав заяву на звільнення з посади директора ЛКП «Зелене місто», яке займається рекультивацією Грибовицького сміттєзвалища. Нового очільника підприємства представлять у понеділок, 2 серпня. Причини кадрових змін невідомі.

Про звільнення Святослава Євтушенка ZAXID.NET дізнався з власних джерел. Наразі цю інформацію не підтверджують у міській раді. Відмовився коментувати і сам очільник ЛКП.

«Станом на сьогоднішній момент я директор ЛКП», – коротко відповів на запитання ZAXID.NET Святослав Євтушенко і попросив зателефонувати у понеділок.

За інформацією ZAXID.NET, власне у понеділок, 2 серпня, Львівська міськрада представить нового керівника ЛКП «Зелене місто».

42-річний Святослав Євтушенко родом з Рівного. У ЛКП «Зелене місто» працює з 2018 року: з лютого 2018 — до грудня 2020 — заступником директора ЛКП, яке потім очолив. ЛКП «Зелене місто» зараз займається трьома важливими проектами – рекультивацією Грибовицького сміттєзвалища, будівництвом сміттєпереробного заводу та компостуванням органічних відходів.

Нагадаємо, нещодавно у Львові також призначили нових керівників «Львівавтодор» і «Львівелектротранс».