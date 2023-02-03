Бернс заявив, що за даними західної розвідки, Москва не зацікавлена в мирних переговорах

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що наступні шість місяців будуть критичними у війні в Україні, оскільки президент Росії Владімір Путін робить ставку на те, що зниження інтересу Заходу і «політична втома» можуть дати його військовим новий шанс здобути перемогу на полі бою. Про це повідомляє CBS News.

«Я думаю, що Путін зараз робить ставку на те, що він може змусити час працювати на себе. Нам здається, що все вирішиться на полі бою протягом наступних шести місяців ... Необхідно підірвати пиху Путіна, дати зрозуміти, що він не тільки не зможе просунутися далі в Україні, але з кожним місяцем він все більше ризикує втратити територію, яку він незаконно захопив в України. Тому наступний період, я думаю, буде абсолютно вирішальним», – сказав Бернс.

Бернс заявив, що за даними західної розвідки, Москва не зацікавлена в мирних переговорах, незважаючи на періодичні повідомлення про протилежне.

«Ми не вважаємо, що Путін серйозно налаштований на переговори, незважаючи на все те, що ви іноді чуєте про це», – сказав Бернс.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що президент Росії Владімір Путін імовірно знову переоцінив можливості російської армії у військових діях на сході України. За попередньою оцінкою ISW, великий російський наступ, швидше за все, передчасно досягне кульмінації до квітня 2023 року, під час весняного сезону дощів, не досягнувши оперативно значущих результатів.