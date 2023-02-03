Владімір Путін не полишає спроб захопити частину території України

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що президент Росії Владімір Путін імовірно знову переоцінив можливості російської армії у військових діях на сході України. Про це йдеться у звіті аналітиків від 2 лютого.

«ISW не виявило жодних доказів того, що російські сили відновили достатню бойову міць, щоб перемогти українські сили на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області», – йдеться у повідомленні.

Мова йде про понад 42% від загальної території Донецької області.

За попередньою оцінкою ISW, великий російський наступ, швидше за все, передчасно досягне кульмінації до квітня 2023 року, під час весняного сезону дощів, не досягнувши оперативно значущих результатів.

Кульмінація російських сил могла б створити сприятливі умови для того, щоб українські сили використали їх у власному контрнаступі наприкінці весни чи влітку 2023 року після залучення поставок західних танків.

Як інформував ZAXID.NET, у розвідці Міноборони повідомили, що президент РФ наказав до березня захопити території Донецької та Луганської областей України.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія мобілізувала 500 тис. осіб і готується почати наступ на двох напрямках: це може бути Донбас, а може бути і південь. За його словами, Росія може приурочити новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.